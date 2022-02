Il Manchester City ne fa 5 allo Sporting e ipoteca il passaggio ai quarti di finale (Di martedì 15 febbraio 2022) Senza storia e senza partita. La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League fra Sporting Lisbona e Manchester City si apre e... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Senza storia e senza partita. La gara di andata degli ottavi didi Champions League fraLisbona esi apre e...

Advertising

Sporting_CP : ?? 58' Golo do Manchester City. #SCPMCFC | 0-5 | #UCL #DiaDeSporting - SkySport : SPORTING-CITY 0-5 Risultato finale ? ? #Mahrez (7') ? #Silva (17') ? #Foden (32') ? #Silva (44') ? #Sterling (58')… - Dorian221190 : RT @delinquentweet: Il Manchester City non segna un gol da 24 minuti. È inaccettabile. #PSGRMA - FrancescoIazzi : Mi dite una squadra più forte del Manchester City in questo momento? - maikonmilanez : RT @TheCitizensBR: SIMPLESMENTE MANCHESTER CITY ?? -