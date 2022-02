Green Pass rafforzato obbligatorio per Over 50 al lavoro, cosa cambia dal 15 febbraio 2022: multa e sospensione stipendio (Di martedì 15 febbraio 2022) Scatta oggi l’obbligo del Green Pass rafforzato per tutti gli Over 50 al lavoro. Entra in vigore oggi, martedì 15 febbraio 2022, il super Green Pass per tutte le persone sopra i 50 anni le quali, in caso di mancato rispetto dell’obbligo, rischiano multe e sanzioni. Tra queste lo stop dello stipendio e l’annotazione dell’assenza come “ingiustificata”. Entriamo nel dettaglio. Decreto obbligo vaccinale Over 50 In realtà l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più è già in vigore dall’8 gennaio scorso. Da oggi però, in assenza del Pass rafforzato, ottenibile soltanto mediante guarigione o vaccinazione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) Scatta oggi l’obbligo delper tutti gli50 al. Entra in vigore oggi, martedì 15, il superper tutte le persone sopra i 50 anni le quali, in caso di mancato rispetto dell’obbligo, rischiano multe e sanzioni. Tra queste lo stop delloe l’annotazione dell’assenza come “ingiustificata”. Entriamo nel dettaglio. Decreto obbligo vaccinale50 In realtà l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più è già in vigore dall’8 gennaio scorso. Da oggi però, in assenza del, ottenibile soltanto mediante guarigione o vaccinazione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - Rita06297204 : RT @ImolaOggi: Super green pass al lavoro, Costa: 'obbligo anche in smart working' (ovvero, la narrazione della 'misura sanitaria' è una bu… - andreap46674638 : RT @SkyTG24: #Covid19, da oggi obbligo Super green pass a lavoro per over 50: cosa c’è da sapere -