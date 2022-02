Grande Fratello Vip, torna il doppio appuntamento settimanale (ma cambia giorno): ecco quando va in onda (Di martedì 15 febbraio 2022) Buone notizie per i fan del Grande Fratello Vip, per tutti quelli che avevano dovuto ‘rinunciare’ all’appuntamento del venerdì e che si erano ‘accontentati’ di seguire la diretta solo un giorno a settimana. Ieri l’ultima novità annunciata dal padrone di casa, Alfonso Signorini: il reality andrà in onda di nuovo due volte, con le classiche puntate in prima serata su Canale 5, ma il palinsesto sarà leggermente stravolto. GF VIP, torna il doppio appuntamento settimanale: ecco quando va in onda Il GF VIP, a meno un mese dalla finale del 14 marzo, torna su Canale 5 in prima serata con il doppio appuntamento settimanale. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) Buone notizie per i fan delVip, per tutti quelli che avevano dovuto ‘rinunciare’ all’del venerdì e che si erano ‘accontentati’ di seguire la diretta solo una settimana. Ieri l’ultima novità annunciata dal padrone di casa, Alfonso Signorini: il reality andrà indi nuovo due volte, con le classiche puntate in prima serata su Canale 5, ma il palinsesto sarà leggermente stravolto. GF VIP,ilva inIl GF VIP, a meno un mese dalla finale del 14 marzo,su Canale 5 in prima serata con il. Le ...

