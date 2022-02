Giro di poltrone nelle Procure. Prestipino si sfila da Palermo. Sette in corsa per il posto di Lo Voi passato a Roma. L’ex capo della Capitale punta all’Antimafia (Di martedì 15 febbraio 2022) Rimasta vuota la poltrona di procuratore capo a Palermo, dopo che Francesco Lo Voi è riuscito a ottenere lo stesso prestigioso incarico a Roma (leggi l’articolo), dove si è ormai insediato relegando così Michele Prestipino (nella foto) al ruolo di aggiunto e dunque di numero due, sono Sette i magistrati che aspirano al vertice dell’ufficio giudiziario siciliano. E il Csm, finito il duro braccio di ferro aperto con un ricorso alla giustizia amministrativa dallo stesso ex procuratore Prestipino e sbrogliata l’intricatissima matassa sulla Capitale su cui non poco ha pesato lo scandalo che ha investito Palazzo dei Marescialli, a breve dovrà scegliere. IL PUNTO. In una terra stritolata da Cosa Nostra, la Procura di Palermo è da sempre un ufficio di prima ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Rimasta vuota la poltrona di procuratore, dopo che Francesco Lo Voi è riuscito a ottenere lo stesso prestigioso incarico a(leggi l’articolo), dove si è ormai insediato relegando così Michele(nella foto) al ruolo di aggiunto e dunque di numero due, sonoi magistrati che aspirano al vertice dell’ufficio giudiziario siciliano. E il Csm, finito il duro braccio di ferro aperto con un ricorso alla giustizia amministrativa dallo stesso ex procuratoree sbrogliata l’intricatissima matassa sullasu cui non poco ha pesato lo scandalo che ha investito Palazzo dei Marescialli, a breve dovrà scegliere. IL PUNTO. In una terra stritolata da Cosa Nostra, la Procura diè da sempre un ufficio di prima ...

Advertising

zazoomblog : Giro di poltrone nelle Procure. Prestipino si sfila da Palermo. Sette in corsa per il posto di Lo Voi passato a Rom… - Frank196018 : @mariarosariaFo8 Al prossimo giro ci saranno 345 poltrone in meno...ed a ben vedere sono un po' tutti impegnati all… - zosima16 : @ItaliaViva @raffaellapaita Sostegno al governo per stare attaccati alle vostre poltrone siete dei parassiti senza… - stagliacollo : RT @GeMa7799: Super green pass obbligatorio alla Camera, Fico sfodera l'arma finale contro i parlamentari no vax...LA FECCIA GRILLINA, PRES… - TerryBi1 : @HaStatoTrump Ovvio, loro vogliono questo governo ad eternum. Niente più elezioni, sanno che al prossimo giro verra… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro poltrone Sabato 2 aprile Tosca arriva al Teatro Apollo di Lecce Bisogna allacciare le cinture e lasciarsi trasportare in giro per il mondo attraverso la musica" . ... Intero 33 , Ridotto* 30 Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): 18 Poltrone e Palchi II ...

Audi A8 - Ancora più confort con l'ibrida plug - in Per apprezzare la A8 bisogna però farci un giro seduti sul divano posteriore. Le poltrone singole hanno lo stesso livello di confort di quelle anteriori, possono essere regolate e offrono davvero ...

Giro di poltrone nelle Procure. Prestipino si sfila da Palermo LA NOTIZIA Inflazione, come è cambiato il paniere Istat dal 1928 a oggi? a questo giro fanno il loro ingresso tamponi anti-covid, test sierologici e saturimetro. Non è l’unico cambiamento nel paniere Istat perché per la prima volta anche le poltrone da Pc, forse in omaggio ...

Noi siamo il nostro paniere (Istat). Entrano i tamponi e poke take away, escono i compact disc a questo giro fanno il loro ingresso tamponi anti-covid, test sierologici e saturimetro. Non è l’unico cambiamento nel paniere Istat perché per la prima volta anche le poltrone da Pc, forse in omaggio ...

Bisogna allacciare le cinture e lasciarsi trasportare inper il mondo attraverso la musica" . ... Intero 33 , Ridotto* 30 Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): 18e Palchi II ...Per apprezzare la A8 bisogna però farci unseduti sul divano posteriore. Lesingole hanno lo stesso livello di confort di quelle anteriori, possono essere regolate e offrono davvero ...a questo giro fanno il loro ingresso tamponi anti-covid, test sierologici e saturimetro. Non è l’unico cambiamento nel paniere Istat perché per la prima volta anche le poltrone da Pc, forse in omaggio ...a questo giro fanno il loro ingresso tamponi anti-covid, test sierologici e saturimetro. Non è l’unico cambiamento nel paniere Istat perché per la prima volta anche le poltrone da Pc, forse in omaggio ...