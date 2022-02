GF Vip | Alex ‘chiarisce’ con Delia | «Non ti voglio più in questo looping Meriti la finale perché sei entrata qui dentro con me telepaticamente da settembre» – Video

(Di martedì 15 febbraio 2022)Belli - US Endemol Shine Sono bastate meno di ventiquattro ore per far ricapitolareDuran tra le braccia del “marito” e ospite del giocoBelli. Dopo la discussione di ieri notte, in cui l’attore se l’è presa persino con Nathaly Caldonazzo per avere cercato di manipolare la consorte, la coppietta (in)felice – attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip – è infatti già arrivata ad un armistizio, contraddistinto dal loro frasario “british” e vagamente cringe. Il chiarimento, se così si può chiamare, ha preso il viapomeriggio, conche ha chiesto ase davvero considerava chiusa la loro storia d’amore, come dichiarato nei giorni scorsi mentre, a suo dire, “hai avuto un completo svarionamento“. La Duran ha quindi detto la sua appena Belli ha ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, notte di ripensamenti: Alex e Delia di nuovo vicini, Soleil all'angolo - FrancyLap : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Gianluca Costantino torna sui social, lancia una frecciata ad Alex Belli e 'rimpiange' Soleil Sorge - IsaeChia : #GfVip 6, Gianluca Costantino torna sui social, lancia una frecciata ad Alex Belli e 'rimpiange' Soleil Sorge - infoitcultura : GF Vip 6, Alex Belli tocca Soleil. Delia si arrabbia: 'Non toccarla' - Laura06303485 : Il quartetto più bugiardo del gf VIP.e soleil sempre attaccata ad Alex poi te non sei vero.?tu sei peggio di delia -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Belen Rodriguez , come tantissimi altri italiani, ha seguito la quarantunesima puntata del Grande Fratello2021 che ha regalato diverse dinamiche. Oltre al ritorno diBelli nella casa, non sono mancati gli scontri come quello tra Jessica Selassiè e Delia Duran, ma anche tra Katia Ricciarelli e ......2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratelloe sembra che non siano mancati i colpi di scena. Non tanto a sorpresa, visto che era stato già annunciato, è entrato in casaBelli ...Speriamo di vederla il più tardi possibile per continuare a conoscerci e avere questo grande rapporto che stava nascendo e che purtroppo si è interrotto. Poi la frecciatina ad Alex Belli.(Juve Dipendenza) Alex Belli è tornato ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip e niente sarà come prima. A Cinecittà, tuttavia, abita ancora colei che ha scatenato la gelosia della showgirl ...