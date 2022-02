FantaAmici, come funziona la novità del Serale 2022 (Di martedì 15 febbraio 2022) Vi siete appassionati al FantaSanremo con tutti i suoi tormentoni e pensate sia durato tropo poco? Nessun problema, il gioco che ha accompagnato l’ultima edizione del Festival a suon di “zia Mara” e “papalina” ha conquistato anche il Serale di Amici 2022. In realtà FantaAmici, questo il nome scelto per l’occasione, non è una novità assoluta per il programma condotto da Maria De Filippi. La sfida, come è successo anche per Sanremo, non è al suo debutto, ma è stata lanciata l’anno scorso senza avere la stessa risonanza che ha avuto negli ultimi giorni. Il meccanismo sembra essere lo stesso del FantaSanremo, ma c’è ancora un po’ di confusione sui social visto che il regolamento ufficiale uscirà il prossimo 20 febbraio. Gli account social da seguire Siete curiosi di saperne di più e non vedete l’ora di ... Leggi su dilei (Di martedì 15 febbraio 2022) Vi siete appassionati al FantaSanremo con tutti i suoi tormentoni e pensate sia durato tropo poco? Nessun problema, il gioco che ha accompagnato l’ultima edizione del Festival a suon di “zia Mara” e “papalina” ha conquistato anche ildi Amici. In realtà, questo il nome scelto per l’occasione, non è unaassoluta per il programma condotto da Maria De Filippi. La sfida,è successo anche per Sanremo, non è al suo debutto, ma è stata lanciata l’anno scorso senza avere la stessa risonanza che ha avuto negli ultimi giorni. Il meccanismo sembra essere lo stesso del FantaSanremo, ma c’è ancora un po’ di confusione sui social visto che il regolamento ufficiale uscirà il prossimo 20 febbraio. Gli account social da seguire Siete curiosi di saperne di più e non vedete l’ora di ...

