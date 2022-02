“È davvero mia figlia”. Dopo le accuse choc Naomi Campbell mostra la bimba per la prima volta (Di martedì 15 febbraio 2022) Si è parlato tanto della gravidanza di Naomi Campbell. Non tutti però l’hanno fatto con un accezione positiva, però. In effetti, poco Dopo che la piccola è nata (era maggio 2021), in tanti hanno ipotizzato un’adozione oppure alla scelta della maternità surrogata. Il motivo? L’ex top model aveva affrontato la gravidanza nel massimo riserbo, senza dire nulla a nessuno e senza far trapelare neanche il minimo dettaglio. Ora è la stessa venere nera a mettere i puntini sulla i. Naomi decide di rompere il silenzio su Vogue UK, dove presenta al mondo sua figlia. Si sa poi, quando una come la Campbell decide di sbilanciarsi in questo modo, tutti si ammutoliscono e stanno a sentire (e vedere). Ora naturalmente non si parlata d’altro: la notizia fa il giro della Rete, finisce su tutti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Si è parlato tanto della gravidanza di. Non tutti però l’hanno fatto con un accezione positiva, però. In effetti, pocoche la piccola è nata (era maggio 2021), in tanti hanno ipotizzato un’adozione oppure alla scelta della maternità surrogata. Il motivo? L’ex top model aveva affrontato la gravidanza nel massimo riserbo, senza dire nulla a nessuno e senza far trapelare neanche il minimo dettaglio. Ora è la stessa venere nera a mettere i puntini sulla i.decide di rompere il silenzio su Vogue UK, dove presenta al mondo sua. Si sa poi, quando una come ladecide di sbilanciarsi in questo modo, tutti si ammutoliscono e stanno a sentire (e vedere). Ora naturalmente non si parlata d’altro: la notizia fa il giro della Rete, finisce su tutti i ...

Advertising

DantiNicola : La lettera di un padre al figlio. Il rapporto più intimo e personale che ci sia. Va bene essere abituati a tutto or… - Agenzia_Ansa : 'Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero contenta della mia sciata'. Sofia Goggia non nasconde la gioia… - Ieeyvm : RT @Ieeyvm: Torno con il thread per le mie lezioni di inglese. Qui trovate una mia piccola presentazione e nel secondo tweet trovate tutte… - hankershug : @hankerXsupport Su tutte io no, perché penso che Gunfer sia davvero brava a saper gestire tutto, a scegliere le giu… - etherea_etherea : @BeghinaLa Isabella, io non ce la faccio più...mi sento davvero oppressa il mio cuore e la mia mente vacillano di f… -