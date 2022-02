Djokovic insiste: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' (Di martedì 15 febbraio 2022) Il tennista Novak Djokovic si dice pronto a rinunciare a qualsiasi torneo di tennis, compresi Wimbledon e il Roland Garros, se come condizione... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Il tennista Novaksi dice pronto a rinunciare a qualsiasi torneo di tennis, compresi Wimbledon e il Roland Garros, se come condizione...

Advertising

AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Djokovic insiste: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi. Decido io del mio corpo' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Djokovic insiste: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi. Decido io del mio corpo' - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Djokovic insiste: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi. Decido io del mio corpo' - sportli26181512 : Djokovic insiste: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi. Decido io del mio corpo': Il te… - cmdotcom : #Djokovic insiste: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi. Decido io del mio corpo'… -