Curva scende del 30% a settimana | ospedali migliorano

Advertising

EugenioBerto70 : Covid:nel Lazio curva scende ancora, 'a Roma casi sotto 2000' - io_gurt : RT @mariogiordano5: Misure necessarie? #Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende se… - juornoit : #Juorno #covid, la #curva scende e gli #ospedali sfollano... arrivano sempre meno #pazienti - paolochiariello : #Juorno #covid, la #curva scende e gli #ospedali sfollano... arrivano sempre meno #pazienti - kumbiaerumba : RT @LaPiramide__: Caro Min. Speranza, lei non sta 'piegando la curva dei contagi' con le sue (sottolineo sue) misure pseudoscientifiche.… -

Ultime Notizie dalla rete : Curva scende

'La matematica del liceo ci dice che se unacresce rapidamente, altrettanto rapidamente. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta', ha aggiunto. ...Si fa sempre piu' netta la decrescita dellaepidemica in Italia tanto che, attualmente, si registra una flessione di circa il 30% ogni settimana, anche se l'incidenza dei casi resta ancora ad un livello di guardia. La buona notizia ...Domenica erano stati 51.959. Il tasso di positività dei tamponi (283.891 quelli processati) scende al 10,1%. Le vittime di giornata sono 281 (dalle 191 precedenti). 2 Ricoveri ospedalieri Calano ...La semplificazione delle regole è ormai la via intrapresa per affrontare l’emergenza sanitaria causata dal Sars-CoV-2, ora che la curva epidemiologica è in ... ma anche i tamponi processati, 38.018.