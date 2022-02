Covid oggi Sardegna, 2.927 contagi e 8 morti: bollettino 15 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.927 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Si registrano inoltre altri 8 morti. 2.645 i casi diagnosticati da test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19.231 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 400 (-3), 34.901 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 915 ). A morire, una donna di 85 e un uomo di 69 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 68 e 80 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 56 e 74 anni più due di 79, residenti nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.927 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 15. Si registrano inoltre altri 8. 2.645 i casi diagnosticati da test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19.231 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 400 (-3), 34.901 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 915 ). A morire, una donna di 85 e un uomo di 69 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 68 e 80 anni, residenti nella provincia del Sud; due uomini di 56 e 74 anni più due di 79, residenti nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

