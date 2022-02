Contro le truffe online, i consigli di Poste Italiane (Di martedì 15 febbraio 2022) Bergamo. Poche e semplice regole per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini della provincia di Bergamo quando operano online con il proprio conto. Una serie di consigli da tenere a mente illustrati nella sezione dedicata alla sicurezza del sito www.Poste.it che ospita anche diversi video che spiegano come avvengono le principali tipologie di truffe online e sulle App, per esempio quando si finalizza un acquisto e-commerce, o attraverso fenomeni quali lo smishing, il phishing, il vishing e i canali social. Ricorda che Poste Italiane Spa e PostePay Spa non chiedono mai i tuoi dati riservati (utenza, password, codici di sicurezza per eseguire una transazione, per esempio codice OTP-One Time Password ricevuto via sms) in nessuna modalità (e-mail, sms, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022) Bergamo. Poche e semplice regole per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini della provincia di Bergamo quando operanocon il proprio conto. Una serie dida tenere a mente illustrati nella sezione dedicata alla sicurezza del sito www..it che ospita anche diversi video che spiegano come avvengono le principali tipologie die sulle App, per esempio quando si finalizza un acquisto e-commerce, o attraverso fenomeni quali lo smishing, il phishing, il vishing e i canali social. Ricorda cheSpa ePay Spa non chiedono mai i tuoi dati riservati (utenza, password, codici di sicurezza per eseguire una transazione, per esempio codice OTP-One Time Password ricevuto via sms) in nessuna modalità (e-mail, sms, ...

