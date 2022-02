Concessioni balneari, la Lega cede: dal Cdm via libera alle gare. La Meloni: «È un esproprio» (Di martedì 15 febbraio 2022) Sospeso e poi riavviato. A Palazzo Chigi succede tutto in tre quarti d’ora. Tanto è infatti il tempo che passa dalla decisione di sospendere il Consiglio dei ministri convocato sull’applicazione della famigerata direttiva Bolkestein sulle Concessioni balneari per poi riprendere i lavori. In mezzo tensioni tra i ministri e tra le rispettive deLegazioni. Fonti del governo commentano laconicamente con la sopraggiunta necessità di «valutare il testo ed esaminare la norma». A quanto si apprende, infatti, la bozza al ddl concorrenza (è questo il provvedimento che contiene le norme relative alle Concessioni balneari) sarebbe arrivata sul tavolo dei ministri a Consiglo praticamente già iniziato. balneari, comincia il 1 gennaio 2024 Dello stallo approfittava il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Sospeso e poi riavviato. A Palazzo Chigi suctutto in tre quarti d’ora. Tanto è infatti il tempo che passa dalla decisione di sospendere il Consiglio dei ministri convocato sull’applicazione della famigerata direttiva Bolkestein sulleper poi riprendere i lavori. In mezzo tensioni tra i ministri e tra le rispettive dezioni. Fonti del governo commentano laconicamente con la sopraggiunta necessità di «valutare il testo ed esaminare la norma». A quanto si apprende, infatti, la bozza al ddl concorrenza (è questo il provvedimento che contiene le norme relative) sarebbe arrivata sul tavolo dei ministri a Consiglo praticamente già iniziato., comincia il 1 gennaio 2024 Dello stallo approfittava il ...

