Champions: Psg - Real Madrid 1 - 0 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Psg - Real Madrid 1 - 0 (0 - 0) in una gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Decide il gol nel finale di Mbappe' (94'). . 15 febbraio 2022 Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Psg -1 - 0 (0 - 0) in una gara d'andata degli ottavi di finale diLeague. Decide il gol nel finale di Mbappe' (94'). . 15 febbraio 2022

Advertising

fanpage : #psgrealmadrid in tv è un vero disastro, la partita di #Champions segnata da problemi tecnici - elchiringuitotv : ??????¡PENALTI A FAVOR DEL PSG! Carvajal derriba a Mbappé. Minuto 60, PSG 0-0 Real Madrid. Vive la #UCL en… - elchiringuitotv : ?? OFICIAL ?? ???????? Daniele ORSATO arbitrará la ida del PSG - REAL MADRID en Champions. #UCL - emamarro : RT @Eurosport_IT: Mbappè decide PSG-Real Madrid al 94°! ?????? #UCL | #PSG | #RealMadrid | #PSGRealMadrid - sportli26181512 : Psg-Real Madrid 1-0: Courtois para un rigore a Messi, ma decide Mbappé al 94': In una serata nera per la Pulce bril… -