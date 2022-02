Calciomercato Lazio | si scalda la pista Romagnoli | le ultime sull’affare

Advertising

cmdotcom : #Lazio, #Lotito prova il doppio colpo a zero: offerta a #Romagnoli, idea Ospina - AquilottoEddy : Ma magari #Strakosha ! Anche perché sarebbe davvero delittuoso perderlo a parametro zero visto che è uno dei pochi… - LALAZIOMIA : Lazio, 4 milioni per un nuovo portiere - CalcioOggi : Calciomercato Napoli, Ospina nel mirino della Lazio - Spazio Napoli - LALAZIOMIA : Lazio, ora è Reina più vicino all'addio di Straksoha -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

Commenta per primo Lasi sta muovendo per cercare un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Strakosha è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare il contratto, così secondo La Gazzetta dello Sport ...MERCATO- Laguarda già al prossimo mercato, ed in particolare alla lista dei giocatori in scadenza. Come riporta.com , Lotito potrebbe regalare a Sarri due nomi proprio dagli svincolati: ...