Calcio: Klopp, 'Inter top team, serve gara eccezionale' (Di martedì 15 febbraio 2022) Liverpool, 15 feb. - (Adnkronos) - "Se riusciremo a dominare noi sarà un bene. L'Inter si difenderà in modo compatto, giocheremo contro un top team e una squadra molto forte. Li ho seguiti molto l'anno scorso e anche quest'anno sono la squadra più forte, sono disciplinati e ben preparati. Hanno grande qualità, ma questa è la Champions. Affronteremo una squadra eccezionale e dovremo fare una gara eccezionale". Lo dice l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei Reds si esprime poi sulle condizioni di Salah e Mané: "E' bello che abbiano giocato subito, sono due forze della natura. Non hanno festeggiato troppo, anche perché non bevono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Liverpool, 15 feb. - (Adnkronos) - "Se riusciremo a dominare noi sarà un bene. L'si difenderà in modo compatto, giocheremo contro un tope una squadra molto forte. Li ho seguiti molto l'anno scorso e anche quest'anno sono la squadra più forte, sono disciplinati e ben preparati. Hanno grande qualità, ma questa è la Champions. Affronteremo una squadrae dovremo fare una". Lo dice l'allenatore del Liverpool Jurgenin conferenza stampa alla vigilia della partita contro l', valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei Reds si esprime poi sulle condizioni di Salah e Mané: "E' bello che abbiano giocato subito, sono due forze della natura. Non hanno festeggiato troppo, anche perché non bevono ...

