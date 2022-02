Bersani a La7: “Avvicinamento tra Letta e Iv? Pd non diventi una Forza Italia moderna. Io non me ne andai via mica perché mi era antipatico Renzi” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Un Avvicinamento tra Letta e Renzi pregiudicherebbe un campo progressista? Non dico no a nessuno, ma non posso non considerare il problema di dire qualcosa di preciso in una compagnia spuria. Io non è che sono andato via dal Pd perché mi era antipatico Renzi. Ma non è il mio mestiere vedere una politica che vuole fare del Pd una Forza Italia dei tempi moderni”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite de “L’aria che tira” (La7), dove spiega la sua idea di campo progressista: “Se vogliamo minimamente avvicinare la gente alla politica, bisogna che ciascuno si presenti con un volto identificabile nelle cose che vuol fare. Io penso che ci voglia una ricomposizione di una sinistra plurale che parta con un programma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Untrapregiudicherebbe un campo progressista? Non dico no a nessuno, ma non posso non considerare il problema di dire qualcosa di preciso in una compagnia spuria. Io non è che sono andato via dal Pdmi era. Ma non è il mio mestiere vedere una politica che vuole fare del Pd unadei tempi moderni”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi, ospite de “L’aria che tira” (La7), dove spiega la sua idea di campo progressista: “Se vogliamo minimamente avvicinare la gente alla politica, bisogna che ciascuno si presenti con un volto identificabile nelle cose che vuol fare. Io penso che ci voglia una ricomposizione di una sinistra plurale che parta con un programma ...

