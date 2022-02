Basket, Trieste rimpolpa le rotazioni con Ty-Shon Alexander (Di martedì 15 febbraio 2022) Continua a muoversi il mercato della pallacanestro italiana, con le varie squadre alla ricerca dei possibili aggiustamenti per raggiungere gli obiettivi stagionali. Tra le squadre che vogliono ambire a un posto al sole c’è l’Allianz Trieste, al momento al quarto posto in classifica e con la volontà di dire la sua contro Derthona nei quarti di Coppa Italia. I giuliani vogliono puntare in alto e hanno deciso di rinforzarsi sugli esterni, scommettendo su Ty-Shon Alexander. L’esterno di Charlotte arriva dalla Virtus Segafredo Bologna, con cui aveva iniziato la stagione 2021/22. A dir la verità, lo statunitense era arrivato come riempitivo per i problemi in cabina di regia dovuti ai problemi fisici di Nico Mannion e di Alessandro Pajola. Ma con il quasi immediato reintegro del secondo, il giocatore passato per i Phoenix Suns, alla sua prima ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Continua a muoversi il mercato della pallacanestro italiana, con le varie squadre alla ricerca dei possibili aggiustamenti per raggiungere gli obiettivi stagionali. Tra le squadre che vogliono ambire a un posto al sole c’è l’Allianz, al momento al quarto posto in classifica e con la volontà di dire la sua contro Derthona nei quarti di Coppa Italia. I giuliani vogliono puntare in alto e hanno deciso di rinforzarsi sugli esterni, scommettendo su Ty-. L’esterno di Charlotte arriva dalla Virtus Segafredo Bologna, con cui aveva iniziato la stagione 2021/22. A dir la verità, lo statunitense era arrivato come riempitivo per i problemi in cabina di regia dovuti ai problemi fisici di Nico Mannion e di Alessandro Pajola. Ma con il quasi immediato reintegro del secondo, il giocatore passato per i Phoenix Suns, alla sua prima ...

