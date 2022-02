Basket, qualificazione Mondiali 2023, 16 convocati dal CT Sacchetti per il doppio impegno contro l’Islanda (Di martedì 15 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio tornerà a radunarsi la Nazionale di Basket in vista dei due decisivi impegni contro l’Islanda, sulla via che porta alla FIBA World Cup 2023, il Mondiale che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine. Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha diramato la lista dei 16 convocati che si ritroveranno a Bologna per poi partire alla volta di Hafnarfjordur, sede della prima sfida con l’Islanda in programma giovedì 24 febbraio alle ore 21.00 italiane. Il match di ritorno in Italia è previsto per domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle ore 20.30. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma sportiva ELEVEN SPORTS (elevensports.com) e su Sky Sport. Confermato il blocco ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio tornerà a radunarsi la Nazionale diin vista dei due decisivi impegni, sulla via che porta alla FIBA World Cup, il Mondiale che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembrein Giappone, Indonesia e Filippine. Il Commissario Tecnico Meoha diramato la lista dei 16che si ritroveranno a Bologna per poi partire alla volta di Hafnarfjordur, sede della prima sfida conin programma giovedì 24 febbraio alle ore 21.00 italiane. Il match di ritorno in Italia è previsto per domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle ore 20.30. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma sportiva ELEVEN SPORTS (elevensports.com) e su Sky Sport. Confermato il blocco ...

