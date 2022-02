“Bambini siete troppo piccoli per abituarvi a mangiare male”. A Pollenzo si parla di stili di vita sani a partire da piccole azioni quotidiane (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 15 febbraio 2022 – Promozione di stili di vita sani e della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione della Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore sanità , in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la Salute , ha portato all’attenzione del grande pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini un contesto in cui sia più facile ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –, 15 febbraio 2022 – Promozione didie della mobilità sostenibile sono sempre stati il tema cardine di Bruna Sibille, Consigliere della Provincia di Cuneo oggi ed ex sindaco di Bra “in bicicletta”. In occasione della Winter School 2022 di, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motoretà , in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambitotario, promosso e divulgato da Mondotà e da Dentro la Salute , ha portato all’attenzione del grande pubblico quella che è la responsabilità degli amministratori, specie locali, di favorire per i concittadini un contesto in cui sia più facile ...

