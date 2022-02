Balneari, stop alle concessioni dal 2024 e scudo per i piccoli imprenditori: via libera dal consiglio dei ministri (Di martedì 15 febbraio 2022) Il governo vara la norma per il riordino del settore. Gli indennizzi per chi lascia saranno pagati dai neoconcessionari. Paracadute per chi trae la principale fonte di reddito dall’attività Leggi su lastampa (Di martedì 15 febbraio 2022) Il governo vara la norma per il riordino del settore. Gli indennizzi per chi lascia saranno pagati dai neoconcessionari. Paracadute per chi trae la principale fonte di reddito dall’attività

Advertising

Adnkronos : Concessioni #balneari, verso stop proroga e gara da 2024. #ultimora - nikolaussuck : RT @romatoday: Concessioni balneari, stop alla proroga: via alle gare dal 2024 - marcomorini72 : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: Stop al regime di proroga, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scor… - PalermoToday : Concessioni balneari, stop alla proroga: via alle gare dal 2024 - romatoday : Concessioni balneari, stop alla proroga: via alle gare dal 2024 -