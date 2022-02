Balneari: due norme in Cdm, proroga 2023 e delega per riordino (Di martedì 15 febbraio 2022) La riforma delle concessioni Balneari, sul tavolo del Cdm, avrà due norme cardine: una che fisserà la fine della proroga per le concessioni attuali al 31 dicembre 2023 e un'altra con la delega per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) La riforma delle concessioni, sul tavolo del Cdm, avrà duecardine: una che fisserà la fine dellaper le concessioni attuali al 31 dicembree un'altra con laper il ...

Ultime Notizie dalla rete : Balneari due Balneari: due norme in Cdm, proroga 2023 e delega per riordino La riforma delle concessioni balneari, sul tavolo del Cdm, avrà due norme cardine: una che fisserà la fine della proroga per le concessioni attuali al 31 dicembre 2023 e un'altra con la delega per il riordino del settore. Secondo ...

Concessioni balneari, gara nel 2024. Gli operatori romagnoli insorgono Prenotazioni già iniziate Il presidente del sindacato degli operatori balneari rivendica che "sulla ... A proposito dopo due anni di pandemia in tanti si stanno affrettando già dai mesi invernali a ...

Balneari: due norme in Cdm, proroga 2023 e delega per riordino - Ultima Ora Agenzia ANSA Balneari: ripreso Cdm a P.Chigi Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Dopo uno sospensione di 45 minuti circa, è appena ripreso il Cdm a Palazzo Chigi sulle concessioni balneari. La sospensione è stata chiesta dal M5S per valutare il testo ...

Balneari: Calenda, ‘bene bozza governo, feci stessa proposta nel 2017’ Come chiede da anni l’Europa, finalmente dal 2024 le concessioni balneari verranno messe a gara ... “Ora però bisogna fare attenzione a due aspetti fondamentali: prima di tutto le migliaia di ...

