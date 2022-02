Audi A8 | l’ammiraglia si rinnova e schiera una gamma tutta ibrida – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) La quarta generazione dell’A8 si: all’esterno le novità più importanti sono la calandra anteriore ristilizzata e i nuovi gruppi ottici a Led Digital Matrix, nonché la fanaleria Oled. Lunga 5,19 metri (ma c’è anche quella a passo lungo da 5,32 metri), la A8 vanta una sofisticata scocca fatta al 58% di alluminio; e non mancano primizie tecniche come la barra a duomi anteriore di magnesio. Mentre per chi siede dietro l’esperienza di marcia “presidenziale” è assicurata da attenzioni come poggiapiedi riscaldabili con funzione massaggio, i tavolini a scomparsa, il frigobox con vano bar e i tablet da 10,1 pollici con risoluzione full HD del sistema di intrattenimento. Al driver, invece, sono dedicati gli schermi dell’infotainment Mmi touch response, ovvero due monitor touch da 10,1 e da 8,6 pollici, dal feedback acustico e tattile, ...