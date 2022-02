AMICI FRAGILI – La storia di un incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André a teatro con Buffa (Di martedì 15 febbraio 2022) È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio de André nella sua casa di Genova. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi… In mezzo ai silenzi si snodano i punti di contatto di due universi che condividono la Sardegna, il popolo della Sardegna, il mare, i colori, il rosso e il blu, uno del Cagliari, l’altro del Genoa, il pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musica, le canzoni… Una in particolare… Quella “Preghiera in Gennaio” che Fabrizio scrive tornando ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 15 febbraio 2022) È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico, storico scudetto.va a trovaredenella sua casa di Genova. Sembra untra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi… In mezzo ai silenzi si snodano i punti di contatto di due universi che condividono la Sardegna, il popolo della Sardegna, il mare, i colori, il rosso e il blu, uno del Cagliari, l’altro del Genoa, il pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musica, le canzoni… Una in particolare… Quella “Preghiera in Gennaio” chescrive tornando ...

Advertising

Rosanna26631724 : @spiritum @delfo1955 @Pietro_Otto @mgmaglie Voi generosi e rispettosi delle regole? Avete fatto di tutto per saltar… - Ladygalga1 : RT @CoachMenegazzo: @strange_days_82 Borgonovo da standing Ovation. Quello che dice Nuzzi, purtroppo, l'ho ritrovato in diverse amici. Se p… - zizionice : RT @CoachMenegazzo: @strange_days_82 Borgonovo da standing Ovation. Quello che dice Nuzzi, purtroppo, l'ho ritrovato in diverse amici. Se p… - Areamediapress4 : Al Moretti di Pietra Ligure arriva «Amici fragili», lo spettacolo di Federico Buffa - Giordan48430646 : RT @CoachMenegazzo: @strange_days_82 Borgonovo da standing Ovation. Quello che dice Nuzzi, purtroppo, l'ho ritrovato in diverse amici. Se p… -