Amici 21 | LDA in lacrime per l’ansia | la crisi che precede il serale

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 15 febbraio 2022) Quando ormai manca sempre meno al via aldi, LDA finisce in preda ad una durapersonale e artistica. Il motivo? Alla base del disagio vi sono la paura di essere giudicato e il peso dei pregiudizi, unitamente alda prestazione che lo tormenta da sempre. Così come fa sapere LDA in una serie di sfoghi avuti a margine della nuova puntata del talent, che ha decretato i primi concorrenti ammessi alscatenando la polemica di queste ore, che vede protagonista proprio il figlio di Gigi D’alessio.21, LDA è record di ascolti: ma le novità in vista deldividono Il pubblico si divide a margine dei risvolti del pre-, tra cui i ...