Vaccini al GF Vip 6, i concorrenti ricevono (in segreto) la dose booster: ecco cos'è successo (Di lunedì 14 febbraio 2022) La dose booster, il terzo richiamo del vaccino anti-Covid, è arrivata anche nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip. Sì, perché la campagna di vaccinazione non si arresta e anche a Cinecittà i concorrenti del reality in questi giorni hanno ricevuto le dosi booster, ma tutto si sarebbe dovuto svolgere 'in gran segreto'. Invece, i 'vipponi' non hanno peli sulla lingua e si sono lasciati andare a delle confidenze. Vaccini al GF VIP: cosa è successo Manila Nazzaro, una delle protagoniste di questa lunga edizione, nelle scorse ore ha raccontato di aver ricevuto la terza dose insieme ad Alessandro Basciano. Terza dose che sarebbe stata somministrata anche a Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Nathaly Caldonazzo.

