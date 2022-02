Ucraina: Prodi, 'Putin realista, sa che avrebbe problemi per anni invadendo il Paese' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Putin sta testando la forza della democrazia con la forza dell'energia, del potere che ha. Ma capisce, essendo realista, cosa gli capita invadendo l'Ucraina. Nascerebbero problemi per anni. Vuole che non abbia fatto questi ragionamenti?". Lo ha detto Romano Prodi a SkyTg24 Economia. "In questo momento Putin ha approfittato del momento di debolezza dell'Occidente, che si era visto in Afghanistan, ma secondo me razionalmente non può venire uno scontro armato", ha aggiunto l'ex premier. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "sta testando la forza della democrazia con la forza dell'energia, del potere che ha. Ma capisce, essendo, cosa gli capital'. Nascerebberoper. Vuole che non abbia fatto questi ragionamenti?". Lo ha detto Romanoa SkyTg24 Economia. "In questo momentoha approfittato del momento di debolezza dell'Occidente, che si era visto in Afghanistan, ma secondo me razionalmente non può venire uno scontro armato", ha aggiunto l'ex premier.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Prodi, 'nessuno ha interesse a una guerra, Putin ci rimetterebbe' - - rinaldochiti : RT @carmelopalma: Mi vorrei sbagliare, ma siamo vicinissimi al momento in cui in Italia - da Berlusconi a Prodi, da Salvini a Di Maio, dai… - carmelopalma : Mi vorrei sbagliare, ma siamo vicinissimi al momento in cui in Italia - da Berlusconi a Prodi, da Salvini a Di Maio… - SkyTG24 : RT @andrea_bignami: Nel 2008 il Governo Prodi votò per non annettere Georgia e Ucraina nella Nato. Cosa è cambiato in 14 anni? Alle 17:15 i… - chiaraalbanese : RT @andrea_bignami: Nel 2008 il Governo Prodi votò per non annettere Georgia e Ucraina nella Nato. Cosa è cambiato in 14 anni? Alle 17:15 i… -