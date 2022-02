Tour of Oman 2022: Jan Hirt domina nella tappa regina, Fausto Masnada perde la leadership (Di lunedì 14 febbraio 2022) tappa regina e cambio di scenario al Tour of Oman 2022: nella quinta e penultima frazione, con arrivo sull’ormai nota Green Mountain, spicca il ceco Jan Hirt che si prende il successo parziale e la maglia di leader della classifica generale, che dovrà solamente controllare nella giornata di dOmani. Sei uomini al cOmando nella prima fase della gara: Luca Rastelli (Bardiani CSF Faizanè), Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi), Angel Fuentes (Bugos-BH), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Nicolas Vinokourov (Astana Qazaqstan Development). La corsa cambia a circa 50 chilometri dall’arrivo con il vento laterale che aumenta e il ritmo della DSM che spezza il gruppo. In ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)e cambio di scenario alofquinta e penultima frazione, con arrivo sull’ormai nota Green Mountain, spicca il ceco Janche si prende il successo parziale e la maglia di leader della classifica generale, che dovrà solamente controllaregiornata di di. Sei uomini al cdoprima fase della gara: Luca Rastelli (Bardiani CSF Faizanè), Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi), Angel Fuentes (Bugos-BH), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Nicolas Vinokourov (Astana Qazaqstan Development). La corsa cambia a circa 50 chilometri dall’arrivo con il vento laterale che aumenta e il ritmo della DSM che spezza il gruppo. In ...

bicitv : @tourofoman: @HirtJan domina sulla #GreenMountain e strappa il primato a @masnada_fausto. Bene @KColleoni… - ciclismoblogit : TOUR OF OMAN 2022: PER DISTACCO SI IMPONE JAN HIRT – QUARTO L’ITALIANO KEVIN COLLEONI - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? Tour of Oman, oggi la tappa regina con l'arrivo sulla Green Mountain. ????? Luca Rastelli è all'attacco per la Bardiani… - Bardiani_CSF : ???? Tour of Oman, oggi la tappa regina con l'arrivo sulla Green Mountain. ????? Luca Rastelli è all'attacco per la Ba… - MichGPS : #TourofOman 5 tappa Samail (Al Feyhaa Resthouse) > Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) 150.5km. Dopo la partenza è un… -