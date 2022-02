Spezia-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Spezia-Fiorentina, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Picco punti pesanti in palio, sia per i liguri che hanno bisogno di vincere per avvicinarsi alla salvezza e non scivolare nuovamente indietro, e i toscani che dopo la splendida vittoria in Coppa Italia provano ora a riscattare il ko di una settimana fa in campionato. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 14 febbraio, chi la spunterà? Spezia-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la venticinquesima giornata di. Al Picco punti pesanti in palio, sia per i liguri che hanno bisogno di vincere per avvicinarsi alla salvezza e non scivolare nuovamente indietro, e i toscani che dopo la splendida vittoria in Coppa Italia provano ora a riscattare il ko di una settimana fa in campionato. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 14 febbraio, chi la spunterà?sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace.

Advertising

Bonetti : Genoa BB and AB (before Blessin and after Blessin) Before Blessin: Fiorentina 6-0 Genoa Milan 3-1 Genoa Genoa 0-1… - NazioneLaSpezia : Spezia, con la Fiorentina serve una grande partita. 'I tifosi sono la nostra arma in più' - BigMatchTalk : 14 February 2022: - Spezia Calcio v Fiorentina (Corners - Fiorentina -1.5 @ 1.98) - RCD Mallorca v Athletic Bilbao… - Hexa_Tips : ???? Serie A ?? 14/02 ? 16:45 ? Spezia v Fiorentina ?? Fiorentina/empate ?? +2.5 gols ?? 2.25 (Betano) ?? 1 un - ViolaClubINA : Serie A - Giornata 25 ••• ?? Spezia ??? Alberto Picco ?? Selasa, 15/02/22 ?? 02.45 WIB /+1 WITA /+2 WIT •••… -