Spezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Cabral in panchina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Reduce da tre vittorie e un pareggio, lo Spezia vuole distanziare ulteriormente le zone basse della classifica ma di fronte troverà una Fiorentina a caccia di conferme dopo aver superato i quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta (di seguito le formazioni ufficiali). I liguri sono imbattuti nelle ultime quattro partite di Serie A e non hanno mai fatto meglio nella competizione (quattro gare senza sconfitte anche tra maggio e agosto 2021). Dopo il successo contro la Sampdoria, inoltre, i bianconeri potrebbero ottenere due vittorie consecutive in casa nel massimo campionato soltanto per la seconda volta. Farebbero seguito a quelle contro Cagliari e Crotone tra marzo e aprile 2021. Dopo lo 0-3 incassato dalla Lazio al “Franchi”, la Fiorentina rischia di restare a secco di gol in due partite consecutive ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Reduce da tre vittorie e un pareggio, lovuole distanziare ulteriormente le zone basse della classifica ma di fronte troverà unaa caccia di conferme dopo aver superato i quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta (di seguito le). I liguri sono imbattuti nelle ultime quattro partite di Serie A e non hanno mai fatto meglio nella competizione (quattro gare senza sconfitte anche tra maggio e agosto 2021). Dopo il successo contro la Sampdoria, inoltre, i bianconeri potrebbero ottenere due vittorie consecutive in casa nel massimo campionato soltanto per la seconda volta. Farebbero seguito a quelle contro Cagliari e Crotone tra marzo e aprile 2021. Dopo lo 0-3 incassato dalla Lazio al “Franchi”, larischia di restare a secco di gol in due partite consecutive ...

