**San Valentino: ricercatrice Cnr, non corteggia solo Homo Sapiens ma anche animali** (2) (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) - Altro rituale tipico, ma meno romantico, è quello dello spinarello (Gasterosteus aculeatus), pesce generalmente fluviale ma che vive anche nei mari a bassa salinità, come il Mar Baltico e il Mar Nero. Effettua migrazioni anadrome, migra cioè dal mare verso le acque interne dolci per riprodursi. Il maschio, che nel periodo degli amori ha una livrea con ventre e gola colorati di un rosso acceso, prepara un nido sul fondo con erbe acquatiche, quindi invita la femmina a entrarvi eseguendo una tipica danza a zig-zag, in tre tempi: si dirige verso la femmina, poi si ferma, poi si dirige verso il nido e introduce ripetutamente il capo nella sua apertura. La femmina di passaggio, attratta dai colori sgargianti del maschio e da esso guidata verso il nido, vi entra e, stimolata, depone le uova. A questo punto, il futuro padre non ha più un comportamento galante: ...

