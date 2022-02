Advertising

sportli26181512 : Roma, Mkhitaryan al passo d'addio: Henrik Mkhitaryan è stato elogiato da José Mourinho al termine della sfida pareg… - ettore1966s : RT @CheccoCasano: Dignità e umiltà, il #derby con merito è della #Roma. #Dzeko trascinatore #Darboe impressionante #Karsdorp c'ha le ruot… - kipimdule : RT @OfficialASRoma: ?? Henrikh Mkhitaryan prolunga il proprio contratto con l’#ASRoma I dettagli ?? - MauroGiansante : RT @MirkoBussi: #SassuoloRoma/#PostMatch 2/4 L'#ASRoma mostra limiti in entrambi gli aspetti. Nell'1-1, evidentemente collettivi: sulla ris… - asromaliveit1 : Pur figurando tra i migliori in questa parentesi di stagione, l'eclettico #Mkhitaryan ha il contratto in scadenza f… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mkhitaryan

Uno dei migliori in questo periodo buio invece è. L'armeno è tornato al centro delle gerarchie dellama il suo futuro è incerto, come accaduto nelle ultime stagioni . Non è stato ...Il gol in extremis di Cristante ha salvato ladalla sconfitta e i giocatori dalla strigliata ... come ha fattoche anche se adattato forse è il migliore che ho in quel ruolo. Ci manca ...Allenatore: Dionisi. ROMA: Rui Patricio 4.5; Mancini 5.5 (dal 31' st Veretout 6), Smalling 6, Kumbulla 6; Karsdorp 5 (dal 37' st Perez s.v.), Pellegrini Lo. 5.5, Sergio Oliveira 5.5 (dal 23' st ...Da quel momento è stata la Roma a salire in cattedra ... in mezzo al campo il terzetto composto da Sergio Oliveira, Pellegrini e Mkhitaryan cerca di produrre gioco e innescare l’attacco guizzante ...