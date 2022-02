Roma blindata, corteo di contestatori No vax e No pass: i ribelli puntano al Parlamento (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma oggi come Parigi sabato: il popolo No vax e No pass, che si è organizzato via Telegram e che è partito anche da Umbria e Toscana, si è dato appuntamento nella capitale. Obiettivo: assediare i punti nevralgici del centro e occupare fisicamente il Circo Massimo per una «resistenza a oltranza». Nei progetti dei ribelli anti-governativi il punto numero uno all’ordine del giorno è presidiare la città eterna e bloccarne le arterie principali. Paralizzare la mobilità e mandare nel caos i controlli. E se possibile, grazie ad alcuni scaglioni di manifestanti, puntare al cuore della cittadella politica, e divisi in gruppi per orari e zone, arrivare fin sotto il Parlamento. Evitare gli scontri, ma dimostrare di potersi spingere fino all’area più protetta della capitale, per i dissidenti in marcia su Roma ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022)oggi come Parigi sabato: il popolo No vax e No, che si è organizzato via Telegram e che è partito anche da Umbria e Toscana, si è dato appuntamento nella capitale. Obiettivo: assediare i punti nevralgici del centro e occupare fisicamente il Circo Massimo per una «resistenza a oltranza». Nei progetti deianti-governativi il punto numero uno all’ordine del giorno è presidiare la città eterna e bloccarne le arterie principali. Paralizzare la mobilità e mandare nel caos i controlli. E se possibile, grazie ad alcuni scaglioni di manifestanti, puntare al cuore della cittadella politica, e divisi in gruppi per orari e zone, arrivare fin sotto il. Evitare gli scontri, ma dimostrare di potersi spingere fino all’area più protetta della capitale, per i dissidenti in marcia su...

Giustizia, Bongiorno "Compito difficile per ministro Cartabia" ROMA " "Io credo che il ministro Cartabia abbia avuto un compito difficilissimo, si ritrovava nella ... che non è blindata". Lo ha detto la senatrice Giulia Bongiorno, intervenuta a Sky TG 24 a ...

