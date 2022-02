Robot ortopedici per la chirurgia protesica di anca e ginocchio a Torino

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il tour europeo del Mako Mobile Center della Stryker fa tappa a: domani accanto all’ospedale un truck per vedere ilortopedico Mako all’opera– Prosegue il percorso di crescita del Gruppo Koelliker: a pochi giorni dall’annuncio della creazione della sua rete di Poliambulatori sul territorio, oggi l’Ospedale Koelliker compie un altro importante passo nel percorso di crescita qualitativa delle cure offerte ai pazienti, confermandosi come struttura all’avanguardia tecnologica. L’Ospedale Koelliker sarà la prima struttura del Piemonte a poter contare su due nuoviper ladi, attualmente in uso nei migliori ospedali del mondo: MAKO e NAVIO. Da qualche giorno le equipe ...

Appuntamento all'Ospedale Koelliker, prima struttura del Piemonte a poter contare su due nuovi robot ortopedici per la chirurgia protesica di anca e ginocchio, attualmente in uso nei migliori ospedali ...
Mako e Navio, i robot ortopedici in uso nei migliori ospedali del mondo, sono già attivi anche al Koelliker di Torino. E si tratta della prima struttura piemontese a poter contare sui due dispositivi ...