Perché Jannik Sinner e Riccardo Piatti si separano: cruciale la mancata partecipazione alle Olimpiadi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Jannik Sinner si sta per separare, sportivamente parlando, da Riccardo Piatti. Il tennista è ormai in procinto di lasciare il tecnico con cui è cresciuto e ha fatto il grande ingresso nello sport che conta, issandosi fino al nono posto del ranking ATP. L’altoatesino, reduce dal quarto di finale agli Australian Open, ha dovuto fare i conti con il Covid-19 nelle ultime settimane e dovrebbe rientrare in campo la prossima settimana al torneo ATP 500 di Dubai. Il grande pubblico si sta chiededendo come mai il 20enne abbia deciso di chiudere il proprio rapporto con l’allenatore. Come riporta il Corriere della Sera, Jannik Sinner avrebbe patito le critiche che gli sono piovute addosso dopo il rifiuto all’Olimpiade di Tokyo. Quel forfait, a quanto pare, sarebbe una scelta ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)si sta per separare, sportivamente parlando, da. Il tennista è ormai in procinto di lasciare il tecnico con cui è cresciuto e ha fatto il grande ingresso nello sport che conta, issandosi fino al nono posto del ranking ATP. L’altoatesino, reduce dal quarto di finale agli Australian Open, ha dovuto fare i conti con il Covid-19 nelle ultime settimane e dovrebbe rientrare in campo la prossima settimana al torneo ATP 500 di Dubai. Il grande pubblico si sta chiededendo come mai il 20enne abbia deciso di chiudere il proprio rapporto con l’natore. Come riporta il Corriere della Sera,avrebbe patito le critiche che gli sono piovute addosso dopo il rifiuto all’Olimpiade di Tokyo. Quel forfait, a quanto pare, sarebbe una scelta ...

Advertising

darksa0irse : Perché alla fine della fiera, tutto l'odio si è riversato su Jannik per la scelta presa, non su Riccardo. È veramente triste questa cosa. - darksa0irse : Tra le altre cose Ubi Scana?? spera che adesso con i nuovi coach, Jannik impari a fare il rovescio con una mano,,,,m… - EleRivo98 : @darksa0irse Quanto è vero. Oggettivamente cosa ha fatto Berrettini in più di Sinner negli AO? Non capisco perché l… - darksa0irse : Un po' di oggettività da entrambe le parti non esiste in Italia, uno deve essere elogiato in tutto, l'altro no. E a… - purtroppobea : @dueali_ se lo dovessero mai fare (non succede perché jannik non sa mettere le prime) lascio il tennis e mi do al curling -