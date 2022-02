Nuovo mini PC Xiaomi a prezzo stracciato, possibile lancio globale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ebbene si, sale allla ribalta anche un Nuovo mini PC Xiaomi. L’azienda cinese non ha limiti nel proporre le sue soluzioni hi-tech alla sua clientela sempre più vasta. Proprio in queste ore, dunque, è stato presentato un Nuovo mini PC appunto dal peso davvero esiguo, ben accessoriato (lato hardware) e dal prezzo incredibilmente conveniente. Tutto lascia presagire, insomma, un Nuovo successo commerciale per il marchio. Il nome esatto del Nuovo mini PC Xiaomi è Ningmei mini Computer “CR80”. il dispositivo, come tutti quelli della stessa categoria può essere collegato a monitor, tastiera e mouse e proprio per questo motivo è un degno sostituto dei computer desktop. Compatto e leggerissimo, può anche ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ebbene si, sale allla ribalta anche unPC. L’azienda cinese non ha limiti nel proporre le sue soluzioni hi-tech alla sua clientela sempre più vasta. Proprio in queste ore, dunque, è stato presentato unPC appunto dal peso davvero esiguo, ben accessoriato (lato hardware) e dalincredibilmente conveniente. Tutto lascia presagire, insomma, unsuccesso commerciale per il marchio. Il nome esatto delPCè NingmeiComputer “CR80”. il dispositivo, come tutti quelli della stessa categoria può essere collegato a monitor, tastiera e mouse e proprio per questo motivo è un degno sostituto dei computer desktop. Compatto e leggerissimo, può anche ...

TuttoTechNet : Questo nuovo mini PC di Xiaomi pesa quanto uno smartphone #xiaomi