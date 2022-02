Miss Italia | Zeudi di Palma è la reginetta 2021

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 14 febbraio 2022)di, 20 anni, campana, è. Era giunta al concorso con il titolo diNapoli. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania). Una vittoria chededica alla madre e ai fratelli, “che amo da morire”, dice lei stessa. Studia sociologia all’Università di Napoli e vive a Scampia, a proposito della quale racconta al Corriere: “Gomorra? Dà un’immagine di Scampia che non riconosco. E’ una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e vogliono emanciparsi” Eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell’inserimento dei dati,è riuscita a conquistare la fascia al fotofinish. “Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una ...