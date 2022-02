Marche: muore a 16 anni in un incidente stradale durante uno stage. Il ministro Bianchi abbandona convegno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora uno studente vittima durante uno stage. Dopo il 18enne Lorenzo Parelli, morto schiacciato in fabbrica , un altro giovanissimo, appena 16 anni, è morto in un incidente stradale mentre era ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora uno studente vittimauno. Dopo il 18enne Lorenzo Parelli, morto schiacciato in fabbrica , un altro giovanissimo, appena 16, è morto in unmentre era ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - repubblica : Marche, studente di 16 anni muore in un incidente stradale durante lo stage - statodelsud : Marche, 16enne muore durante stage in un incidente stradale - Pino__Merola : Marche, 16enne muore durante stage in un incidente stradale - zonwu : Non mi risulta che essere coinvolti in incidenti stradali richieda tirocinio. Possiamo scrivere meglio i titoli? -