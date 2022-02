Màkari | Brignano o La leggenda di Beowulf? La tv del 14 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 14su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”: Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare. E non si tratta solo del fatto che lì si è trasferito anche Teodoro, per dirigere l’innovativo progetto de La città del sole. Suleima sembra più lontana di prima, è sempre più presa dalla sua nuova vita, cioè dalla comunità che si è raccolta attorno a La città del sole. Il fatto è che Suleima sta crescendo, sta cambiando e Saverio ha paura che tutto questo la allontanerà irrimediabilmente da lui. Anche per distogliersi un po’ da queste angustie, Saverio accetta quindi l’offerta di un vecchio amico, Franco Pitrone, che lo invita a un convegno della Onestà e Giustizia, una importante associazione contro la criminalità organizzata… Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena ...