Liliana Resinovich, la confessione choc del fratello: l’annuncio lascia tutti di sasso (Di martedì 15 febbraio 2022) «Mia sorella è stata uccisa. E il movente è economico». Ha pochi dubbi Sergio Resinovich, il fratello della 63enne triestina Liliana. Per lui la sorella è stata assassinata. L'uomo, in una memoria presentata alla procura, fa anche il nome e un cognome della persona che avrebbe ammazzato la sorella. Resinovich ritiene che l'omicida faccia parte della cerchia familiare. Si tratterebbe di un mister x che è rimasto totalmente fuori dai radar mediatici. L'atto consegnato ai magistrati, attraverso il suo legale Luigi Fadalti, sarà adesso acquisito dal sostituto procuratore Maddalena Chergia, il pm che indaga sul mistero della scomparsa e della morte della 63enne sparita il 14 dicembre trovata senza vita tre settimane dopo, il cinque gennaio. LA MEMORIAIl fratello ritiene impossibile che la sorella ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 febbraio 2022) «Mia sorella è stata uccisa. E il movente è economico». Ha pochi dubbi Sergio, ildella 63enne triestina. Per lui la sorella è stata assassinata. L'uomo, in una memoria presentata alla procura, fa anche il nome e un cognome della persona che avrebbe ammazzato la sorella.ritiene che l'omicida faccia parte della cerchia familiare. Si tratterebbe di un mister x che è rimasto totalmente fuori dai radar mediatici. L'atto consegnato ai magistrati, attraverso il suo legale Luigi Fadalti, sarà adesso acquisito dal sostituto procuratore Maddalena Chergia, il pm che indaga sul mistero della scomparsa e della morte della 63enne sparita il 14 dicembre trovata senza vita tre settimane dopo, il cinque gennaio. LA MEMORIAIlritiene impossibile che la sorella ...

