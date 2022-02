Lezzi a tutto gas | Io pentita del no al Tap? Macché Caro M5s | meglio il nucleare

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ripeteva a ogni occasione quanto ilfosse "un'opera inutile". Per dare l'idea della pericolosità dell'infrastruttura faceva esempi del genere: "Io adesso voglio sfidare chiunque a stendere un asciugamano sopra un gasdotto". Oggi, l'ex ministro per il Sud Barbara, leggendo le dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano ("sulho cambiato idea") sarà arrivata ad altrettante conclusioni? ". Io alresto assolutamente contraria. Non risolve il problema delle dipendenze dalla Russia", dice al Foglio la senatrice nel frattempo fuoriuscita dal M5s. Ha avuto modo di leggere l'intervista di Di Stefano. Cosa non la convince? "Innanzinon sono così sicura che il gas proveniente dall'Azerbaijan sia davvero servito a calmierare i prezzi. Basta prestare ascolto ...

Advertising

Rossana44792035 : RT @simocanettieri: Lezzi a tutto gas: 'Pentita del mio no al Tap? Macché. E comunque meglio il nucleare'. Intervista all'ex ministra grill… - simocanettieri : Lezzi a tutto gas: 'Pentita del mio no al Tap? Macché. E comunque meglio il nucleare'. Intervista all'ex ministra g… - PulcinoRossoner : RT @lAbateFaria1: @lucianocapone La Lezzi è uno degli esempi più eclatanti della follia degli italiani, che votarono persone del tutto impr… - NicolaSabbion : RT @lAbateFaria1: @lucianocapone La Lezzi è uno degli esempi più eclatanti della follia degli italiani, che votarono persone del tutto impr… - nanni_antonio : @ANNAQuercia Concordo pienamente con l'onorevole Lezzi.. Draghi deve andarsene..sta rovinando l'Italia..e aumentato… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezzi tutto

Il Fatto Quotidiano

L'ex ministro per il Sud: 'Di Stefano ha cambiato idea sul gasdotto? Abbia il coraggio di andarlo a spiegare ai suoi elettori. Basta trivellazioni, non risolvono il problema' Sullo stesso argomento: "...E insomma Crimi dice giammai, poi nel giro di 24 ore cambia. Beppe Grillo decide che non si ... nel mazzo nomi storici come quelli di Nicola Morra e Barbara, non si guarda in faccia a ...PUGLIA – I pentastellati al governo a molti sembrano irriconoscibili: così il progetto TAP, considerato come il male assoluto dal M5S (indimenticabile la promessa fatta nel Salento di Alessandro Di ...Lezzi, come si è concluso il 2021 e come è partito il 2022 ... Chi è che invece, nonostante tutto, si è fatto ’vedere’? "Nel 2021 abbiamo continuato a ospitare un gran numero di italiani e ...