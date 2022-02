L’Europa delle nuove generazioni vista dalla Commissaria Mariya Gabriel (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Anno europeo della gioventù si è aperto con il programma Erasmus Plus che ha compiuto 35 anni lo scorso 20 gennaio. In quella giornata i social network si sono riempiti di auguri e ricordi: durante un semestre all’estero sono nate storie d’amore e si sono incrociate vite, al punto che nemmeno una pandemia è riuscita a interrompere la storia del progetto che ogni anno porta in giro per L’Europa dieci milioni di studenti. L’Erasmus si è evoluto nel tempo e attraverso i suoi cambiamenti ha sempre raccontato le priorità dei più giovani. Per esempio l’Erasmus del periodo 2021-2027, con i suoi 28 miliardi di euro, punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere le transizioni verde e digitale, due obiettivi che sono diventati vere e proprie sfide generazionali. «L’Erasmus è un progetto che ti cambia la vita. E noi vogliamo estenderlo a ogni ciclo di studi, senza ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Anno europeo della gioventù si è aperto con il programma Erasmus Plus che ha compiuto 35 anni lo scorso 20 gennaio. In quella giornata i social network si sono riempiti di auguri e ricordi: durante un semestre all’estero sono nate storie d’amore e si sono incrociate vite, al punto che nemmeno una pandemia è riuscita a interrompere la storia del progetto che ogni anno porta in giro perdieci milioni di studenti. L’Erasmus si è evoluto nel tempo e attraverso i suoi cambiamenti ha sempre raccontato le priorità dei più giovani. Per esempio l’Erasmus del periodo 2021-2027, con i suoi 28 miliardi di euro, punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere le transizioni verde e digitale, due obiettivi che sono diventati vere e proprie sfide generazionali. «L’Erasmus è un progetto che ti cambia la vita. E noi vogliamo estenderlo a ogni ciclo di studi, senza ...

