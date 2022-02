Lettera di Alessandro Basciano a Sophie nella casa del GF | «Ti amo sei la mia vita»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Questa sera nuova puntata del Grande Fratello Vip e per questo ingli innamorati hanno festeggiato il San Valentino in anticipo. Una delle coppie più affiatate e ancora insieme nel gioco sono quella composta daCodegoni. Il giovane con l'aiuto degli autori ha allestito ieri serazona della piscina un posticino romantico con tanto di palloncini, petali di rosa, dolci e champagne. Dopo cena, con una scusa, ha intoa raggiungerlo per trascorrere del tempo insieme. Poi le ha letto unascritta di suo pugno in cui ha dichiarato tutto il suo amore. Ledi«Io volevo fare una cosa che non c'entrava ...

Advertising

piccologabri : @case_alessandro @InVeritatetweet ah vabbè questo lo dico purio. Ti manca io sono l alfa e l omega il drago carisma… - basciagonistan : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore e…” L’im… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore… - blogtivvu : Alessandro e Sophie, San Valentino al GF Vip: il contenuto della romantica lettera di Basciano – VIDEO… - ilcittadinomb : Meda, bici rubata ritrovata: liceale scrive una lettera per ringraziare i carabinieri - VIDEO Alessandro, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera Alessandro

Grande Fratello Vip, ladiBasciano per Sophie: "Sei la mia vita" "Lo sai che non è da me e che non è da noi. Spero che apprezzerai ugualmente", ha esordio l'ex corteggiatore. E ...'Grazie per quello che fate', laper i carabinieri Un ritrovamento a lieto fine che ha fatto contentoche ha riavuto la sua bicicletta ma anche i carabinieri che hanno ricevuto un ...Alessandro Basciano, in vista di San Valentino, ha scritto una lettera d’amore a Sophie Codegoni. Con la complicità degli altri concorrenti del GF Vip, l’ex tentatore ha organizzato una serata ...A questo punto Alessandro prima di leggere a Sophie una lettera d’amore le ha detto: “Lo sai che non è da me e che non è da noi. Spero che apprezzerai ugualmente”. Alessandro ha dedicato delle ...