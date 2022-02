La Uefa premia i tifosi: 30mila biglietti gratis per le finali delle coppe europee (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Uefa premia i tifosi: 30mila biglietti gratuiti ai tifosi delle squadre che si qualificheranno alle finali delle coppe europee di questa stagione Il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, ha annunciato che ai tifosi delle squadre partecipanti alle finali delle competizioni Uefa per club di quest’anno verranno offerti biglietti gratuiti. Decisione presa per ringraziare e ripagare i tifosi del loro supporto al calcio europeo durante la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Ecco di seguito come verranno suddivisi. I circa 30mila ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lagratuiti aisquadre che si qualificheranno alledi questa stagione Il presidente, Aleksander Ceferin, ha annunciato che aisquadre partecipanti allecompetizioniper club di quest’anno verranno offertigratuiti. Decisione presa per ringraziare e ripagare idel loro supporto al calcio europeo durante la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Ecco di seguito come verranno suddivisi. I circa...

