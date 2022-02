La Grecia elimina i tamponi per i viaggiatori, tutto sulle nuove regole (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cambiano le regole d’ingresso per la Grecia, soprattutto per i viaggiatori vaccinati o guariti dal Covid che non dovranno fare più tamponi. Ecco cosa è cambiato. Pianificare un viaggio in Grecia, dopo due anni dall’inizio della pandemia, oggi è più semplice. Il governo del Paese, infatti, ha deciso di modificare le regole anti-Covid per i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cambiano led’ingresso per la, sopratper ivaccinati o guariti dal Covid che non dovranno fare più. Ecco cosa è cambiato. Pianificare un viaggio in, dopo due anni dall’inizio della pandemia, oggi è più semplice. Il governo del Paese, infatti, ha deciso di modificare leanti-Covid per i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

turismoland : RT @siviaggia: ?? Per i viaggiatori vaccinati?? (o guariti dal #Covid) diventa più facile andare in #Grecia, grazie all'abolizione del tampon… - siviaggia : ?? Per i viaggiatori vaccinati?? (o guariti dal #Covid) diventa più facile andare in #Grecia, grazie all'abolizione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia elimina Anche la Grecia elimina il tampone all'ingresso: le regole I requisiti per viaggiare in Grecia Quali sono, dunque, i requisiti per poter organizzare un viaggio in Grecia ? Innanzitutto, i turisti sono obbligati a compilare il modulo PLF - disponibile a ...

Coronavirus nel mondo, in Usa superata la soglia dei 900mila morti. In Austria parte l'obbligo di vaccino ... Carolina Darias, ha annunciato che il governo martedì approverà il decreto che elimina l'obbligo ... La Grecia dal canto suo abolisce da lunedì l'obbligo del tampone per i passeggeri e i turisti in ...

Anche la Grecia elimina il tampone all’ingresso: le regole SiViaggia La Grecia elimina i tamponi per i viaggiatori, tutto sulle nuove regole Ecco cosa è cambiato. La Grecia elimina i tamponi per i viaggiatori, tutto sulle nuove regole. Credits: Pxhere Pianificare un viaggio in Grecia, dopo due anni dall’inizio della pandemia, oggi è più ...

Grecia, stop al tampone all’ingresso Ora le norme sono cambiate, e recarsi per turismo in Grecia è diventato un po’ più facile. Le autorità hanno infatti annunciato che per tutti coloro che arrivano sul loro territorio con una ...

I requisiti per viaggiare inQuali sono, dunque, i requisiti per poter organizzare un viaggio in? Innanzitutto, i turisti sono obbligati a compilare il modulo PLF - disponibile a ...... Carolina Darias, ha annunciato che il governo martedì approverà il decreto chel'obbligo ... Ladal canto suo abolisce da lunedì l'obbligo del tampone per i passeggeri e i turisti in ...Ecco cosa è cambiato. La Grecia elimina i tamponi per i viaggiatori, tutto sulle nuove regole. Credits: Pxhere Pianificare un viaggio in Grecia, dopo due anni dall’inizio della pandemia, oggi è più ...Ora le norme sono cambiate, e recarsi per turismo in Grecia è diventato un po’ più facile. Le autorità hanno infatti annunciato che per tutti coloro che arrivano sul loro territorio con una ...