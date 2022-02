Juve: piace un difensore belga (Di lunedì 14 febbraio 2022) Secondo Het Nieuwsblad il difensore belga del Lione Jason Denayer è un obiettivo di Barcellona e Juventus. E' in scadenza a giugn... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Secondo Het Nieuwsblad ildel Lione Jason Denayer è un obiettivo di Barcellona entus. E' in scadenza a giugn...

Advertising

FuckTheMoviola : @SCUtweet @massimozampini @SantucciFulvio @willy_signori devo dire che non funziona se chi si arroga il ruolo di co… - juve_grecchi : RT @Marco562017: Parlare di arbitraggi non mi piace, ma è incredibile che in una partita in cui l'unico episodio vero è stato a danno della… - pol2187 : RT @Marco562017: Parlare di arbitraggi non mi piace, ma è incredibile che in una partita in cui l'unico episodio vero è stato a danno della… - pelliz_86 : RT @Marco562017: Parlare di arbitraggi non mi piace, ma è incredibile che in una partita in cui l'unico episodio vero è stato a danno della… - 10_Dybala : RT @Marco562017: Parlare di arbitraggi non mi piace, ma è incredibile che in una partita in cui l'unico episodio vero è stato a danno della… -