Ivan Reitman è morto | aveva 75 anni

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra gliOttanta e Novantaportato al successo la saga dei Ghostbusters, della qualerecentemente lasciato il testimone a suo figlio Jason All’età di 75lo scorso 12 Febbraio, ma la notizia è stata diramata solo oggi, il regista e produttore cinematografico, noto soprattutto per aver portato al successo, tra gliOttanta e Novanta la saga dei Ghostbusters. Tra gli altri titoli che ha diretto ricordiamo anche: “Un Poliziotto alle Elementari”, “Dave – Presidente per un giorno”, “Junior”, “I Gemelli, due padri di troppo” e “Sei Giorni e Sette Notti”., come detto, negli ultimisi è impegnato anche come ...

RaiNews : Addio a Ivan Reitman, regista di commedie di grande successo negli anni '80 tra cui 'Ghostbusters' - Agenzia_Ansa : E' morto Ivan Reitman, produttore e regista di Ghostbusters #ANSA - ilpost : È morto a 75 anni Ivan Reitman, il regista di “Ghostbusters” - GioMat86 : RT @Tg3web: È morto a 75 anni il regista Ivan Reitman. Molti i film diretti e prodotti, ma il suo nome resta per sempre legato al grande su… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Ivan Reitman, produttore e regista di Ghostbusters #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Reitman

Noto per aver diretto i primi due capitoli degli Acchiappafantasmi più famosi e amati di sempre,muore a 75 anni. E' stato il figlio che, con immenso dolore, ha dato l'annuncio., regista noto negli anni' 80 e 90, si è spento a 75 anni. Non è stata resa nota la causa .... Ci ha lasciato a 75 anni un artista che forse non sarà mai annoverato tra i geni, ma che con alcuni lungometraggi è riuscito sia a catalizzare la creatività di geniali collaboratori, ...Tra gli anni Ottanta e Novanta aveva portato al successo la saga dei Ghostbusters, della quale Ivan Reitman aveva recentemente lasciato il testimone a suo figlio Jason Tra gli anni Ottanta e Novanta ...Il mondo del cinema piange il regista Ivan Reitman, morto il 12 febbraio a 75 nella sua casa di Montecito, in California. Ha diretto commedie di grande successo come «Ghostbusters - Acchiappafantasmi» ...