In Italia 28.630 casi Covid e 281 morti, la positività va giù al 10,1% (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 28.630, contro i 51.959 di ieri ma soprattutto i 41.247 di lunedì scorso: una riduzione su base settimanale del 31%. Si tratta del più basso numero di contagi finora nel 2022: per trovare un dato più basso occorre risalire al 26 dicembre 2021. I tamponi processati sono 283.891, 180mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende comunque al 10,1% (dall'11,2%). I decessi sono 281 (ieri 191): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 151.296. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in meno (ieri -33) con 63 ingressi del giorno (altro dato in netto calo), e sono 1.173, mentre i ricoveri ordinari sono 10 in meno (ieri -250, ma storicamente nel weekend ci sono meno dimissioni), 16.050 in tutto. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. I nuovisono 28.630, contro i 51.959 di ieri ma soprattutto i 41.247 di lunedì scorso: una riduzione su base settimanale del 31%. Si tratta del più basso numero di contagi finora nel 2022: per trovare un dato più basso occorre risalire al 26 dicembre 2021. I tamponi processati sono 283.891, 180mila meno di ieri, ma il tasso discende comunque al 10,1% (dall'11,2%). I decessi sono 281 (ieri 191): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 151.296. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in meno (ieri -33) con 63 ingressi del giorno (altro dato in netto calo), e sono 1.173, mentre i ricoveri ordinari sono 10 in meno (ieri -250, ma storicamente nel weekend ci sono meno dimissioni), 16.050 in tutto. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ...

