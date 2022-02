I venti di guerra su Ucraina affondano le Borse Ue A Milano banche ko

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Vendite anche sui listini asiatici, pesano le tensioni geopolitiche. A Piazza Affari riflettori su Unicredit. Prezzi petrolio e gas in rialzo

I venti di guerra sul fronte ucraino ce li porteremo fino all'autunno

I timori legati all'escalation della crisi Ucraina mandano in tilt i mercati. Nel weekend è cresciuto di ora in ora il rischio di un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia . Diverse nazioni, ...La tensione aumenta a dismisura e idisi fanno sempre più forti. Secondo molti, la Russia invaderà l'Ucraina solo dopo il 22 febbraio ovvero dopo la chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino. Ma intanto è evidente che ...Soffiano sempre più forti i venti di guerra sull’Ucraina. Dopo lo stallo nelle trattative ai massimi livelli, con il colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin che ha portato solo alla generica promessa ..."Il motivo dell'annullamento della partita - si legge nel comunicato - è stata l'impossibilità della squadra di volare in Italia a causa dello stato incerto dello spazio aereo dell'Ucraina (legato ai ...