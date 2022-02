I Rams hanno vinto d’esperienza

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Se uno spettatore occasionale fosse andato a letto a metà secondo quarto del Super Bowl, sarebbe tutt’altro che stupito nel leggere che alla fine a vincere sono stati i Los Angeles. Ma la realtà dell’intera partita è stata molto più complessa di così: grazie alla reazione dei Bengals, non una novità in questi playoff, la partita è stata infatti aperta fino all’ultimo. La gara non ha mai avuto padroni finché Aaron Donald non ha detto “basta” con due giocate decisive a una manciata di secondi dal termine. È stato il trionfo della squadra più esperta, quella che ha messo in vendita il proprio futuro fatto di scelte al draft per avere giocatori pronti, con l’obiettivo di vincere tutto subito. Oggi possiamo dire che è stata una scelta che ha pagato. Subito a mille Dopo un primo drive finito nel nulla, iapprofittato ...