I partiti hanno provato a reintrodurre il finanziamento pubblico alla politica con un emendamento (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una norma preparata dal Pd da infilare nella legge di bilancio e sulla quale c’era un accordo di maggioranza – poi saltato per le divisione dei 5S. Rendeva obbligatorio il 2 per mille aumentando anche le risorse Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una norma preparata dal Pd da infilare nella legge di bilancio e sulla quale c’era un accordo di maggioranza – poi saltato per le divisione dei 5S. Rendeva obbligatorio il 2 per mille aumentando anche le risorse

Advertising

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Draghi più determinato coi partiti? No, è un Draghi rosicone che se l’è presa con loro perché non… - borghi_claudio : Ecco il nostro emendamento passato al Senato nonostante il parere contrario del Governo. Il Palio quest'anno si fa!… - ivanscalfarotto : Il fragore di ciò che sta accadendo nel #M5S è direttamente proporzionale a quel senso di insopportabile superiorit… - SoniaLaVera : RT @fattoquotidiano: Travaglio a La7: “Draghi più determinato coi partiti? No, è un Draghi rosicone che se l’è presa con loro perché non lo… - micheleguglie : RT @mariociam: Qualcuno può aiutarmi a trovare quali partiti hanno votato questa norma infame? È ricompresa in una legge o in un Dec… -